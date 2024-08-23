Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Gelirler İdaresi Başkanlığı internet sitesinde duyuruldu. Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Daha önce 19 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.

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