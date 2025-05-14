Geçici işçi alımlarında "başvuru tarihinden önceki 6 ay SGK'li bulunmama" şartına tepki

Geçici işçi alımlarında, "işçi olarak alınacakların başvuru tarihinden önceki 6 ay, SGK'ya bildirilmemiş olması şartı aranabilir" düzenlemesini içeren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 6 Mayıs'ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇAYKUR’un mevsimlik işçi alımlarında da uygulanacak bu düzenlemeye tepkiler sürüyor.

Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, ÇAYKUR’da aslında işçi sıkıntısı yaşandığını, fabrikada ciddi bir iş gücü eksikliği bulunduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu durum üç aydır sürekli gündeme getiriliyor ama bir çözüm üretilemiyor" dedi.

Geçici işçi alımlarında uygulanacak, "başvuru tarihinden önceki 6 ay SGK'lı bulunmama" şartının, çalışanların yaşamını doğrudan etkilediğini vurgulayan Muti, "Kayıtlarda çalışmış görünüyor ama aslında çalışmamış olması gerekiyor. Peki, bu kişi son altı ayda çalışmayacaksa geçimini nasıl sağlayacak? Ne yiyecek bu adam? Altı ay boyunca hayatını nasıl sürdürecek?" diye konuştu.

Çayın üretimden tüketime kadar bir bütün olduğunu belirten Muti, "Çay, fabrika işçisiyle, çiftçisiyle, üreticisiyle, tüketicisiyle bir bütündür. Ve tüm bu süreçlerin temelinde emek vardır. Ancak hem fabrikadaki hem tarladaki emeğin karşılığı verilmiyor. Özellikle fabrikada çalışan işçilerin emeği yeterince takdir edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın, demokratik ve adil olmadığını belirten Muti, "Şimdi, bu insanlar altı ay boyunca sigortasız kalacak. Bu kararlardan vazgeçilmesini istiyorum" değerlendirmesini yaptı.