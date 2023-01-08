Geçinemeyen vatandaş, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın o oyununu paylaşıyor: Bizim kral bugünlerde her şeye bozuluyor

Yeni yıla vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya hesabından 2022'de yapılan yatırımları paylaşsa da vatandaşlar için 2022 çok zor geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında yüzde 85.51 ile son 24 yılın rekor seviyesine ulaşan enflasyon, baz etkisi ile gerilese de halkın gerçek enflasyonu çok daha yüksek oldu.

Hayat pahalılığının her geçen yıl biraz daha arttığı Türkiye'de, ekonomideki kötü gidişatın faturasını vatandaş ödüyor.

Yaşanan tüm bu olayların gölgesinde vatandaşlar “izahı olmayanın mizahı olur” anlayışından hareketle Metin Akpınar'ın Deve Kuşu Kabare'de Zeki Alasya ile oynadıkları tiyatro oyunu sosyal medyada sıkça paylaşılır oldu.

Oyunda ülkedeki ekonomik durum eleştirilmiş, parası olanın iyi hayat yaşadığı ifade edilmişti.

Kralın ise hayatının çok iyi olduğu aktarılmıştı.