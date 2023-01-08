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  • Geçinemeyen vatandaş, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın o oyununu paylaşıyor: Bizim kral bugünlerde her şeye bozuluyor

Geçinemeyen vatandaş, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın o oyununu paylaşıyor: Bizim kral bugünlerde her şeye bozuluyor

Metin Akpınar'ın yıllar önce Zeki Alasya ile oynadığı tiyatro oyunu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:42
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Geçinemeyen vatandaş, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın o oyununu paylaşıyor

Geçinemeyen vatandaş, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın o oyununu paylaşıyor: Bizim kral bugünlerde her şeye bozuluyor
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Yeni yıla vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya hesabından 2022'de yapılan yatırımları paylaşsa da vatandaşlar için 2022 çok zor geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında yüzde 85.51 ile son 24 yılın rekor seviyesine ulaşan enflasyon, baz etkisi ile gerilese de halkın gerçek enflasyonu çok daha yüksek oldu.

Hayat pahalılığının her geçen yıl biraz daha arttığı Türkiye'de, ekonomideki kötü gidişatın faturasını vatandaş ödüyor.

Yaşanan tüm bu olayların gölgesinde vatandaşlar “izahı olmayanın mizahı olur” anlayışından hareketle Metin Akpınar'ın Deve Kuşu Kabare'de Zeki Alasya ile oynadıkları tiyatro oyunu sosyal medyada sıkça paylaşılır oldu.

Oyunda ülkedeki ekonomik durum eleştirilmiş, parası olanın iyi hayat yaşadığı ifade edilmişti.

Kralın ise hayatının çok iyi olduğu aktarılmıştı.

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Halkın sesi vicdanısınız kalbimizdesiniz.
8.01.2023 18:51
Sanatçı muhaliftir, muhaliflik iktidar olan muktedirdir, muktedir olan yapmalıdır mantığında yapılmayanı oynar, söylenmeyene ses olur. Bu vatanperverliktir. Sanatı ve sanatçıyı koruyun, sayın,sevin.  
 
Sokrates
8.01.2023 18:03
Seküler insanlar durumun farkında. Yüce Kuran'ı okumayan akp ve mhp seçmeni durumun farkında değil Gerçekler Ahzab 37. 50.51. Muhammed 15. Ve Nebe Suresinin 33. ve 34. ayetlerinde.  
 
fatsalı
8.01.2023 17:56
çok iyi ya rahmetlinin gülüşü süper  
 
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