Geçmeyen öksürüğünüzün ardındaki gizem! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Geçmeyen öksürük pek çok kişinin yaşam kalitesini düşüren yaygın bir şikayet olsa da, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlanarak göz ardı edildi.

Gastroenteroloji uzmanları, aylarca süren ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen öksürüklerin ardında gizli bir tehlike olan Gastroözofageal Reflü Hastalığı'nın (GÖRH) yatabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL VERİLER REFLÜYÜ İŞARET EDİYOR

Öksürük ve reflü arasındaki ilişki, bilimsel çalışmalarla desteklendi. The American Journal of Gastroenterology'de yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, kronik öksürük hastalarının önemli bir bölümünde, herhangi bir mide ekşimesi veya regürjitasyon (mide içeriğinin ağıza gelmesi) şikayeti olmasa bile, patolojik düzeyde asit reflüsü saptandığını gösterdi. Bu duruma tıp dilinde Laringofaringeal Reflü (LFR) veya halk arasındaki adıyla "Sessiz Reflü" denindi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "ATİPİK BELİRTİ" GÖZDEN KAÇIYOR

Uzmanlar, bu durumu şöyle açıkladı:

"Klasik reflü belirtileri mide yanması ve ağıza acı su gelmesi iken, hastaların yaklaşık üçte birinde reflü sadece atipik denilen semptomlarla kendini gösterir. Bunların başında da, özellikle geceleri veya yatınca artan, kuru ve inatçı öksürük gelir. Mide asidi bu vakalarda yemek borusundan yukarı çıkarak ses tellerini ve boğazı tahriş eder. Bu kronik tahriş mekanizması da öksürük refleksini tetikler."

Uzmanlar, özellikle astım ilaçlarına veya alerji tedavilerine yanıt vermeyen öksürüklerde mutlaka reflü araştırması yapılmasını tavsiye etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden Kulak Burun Boğaz ve Laringoloji uzmanı Dr. Michael Jones da, kronik öksürük vakalarında sıklıkla reflü tedavisinin devreye alındığını belirtti.

Dr. Jones, "Öksürüğü kesmeye odaklanmak yerine, altta yatan asit reflü problemini çözdüğümüzde, hastalar genellikle birkaç hafta içinde dramatik bir iyileşme gözlemliyor" şeklinde konuştu.

TEDAVİDE ERKEN TANININ ÖNEMİ

Uzmanlar, teşhisin gecikmesi durumunda kronik öksürüğün kalıcı ses teli hasarına, hatta nadiren de olsa Barrett özofagusuna yol açabileceğini ifade etti.

İnatçı öksürük şikayeti olanların, göğüs hastalıkları uzmanı muayenesinin ardından, reflü şüphesi üzerine bir Gastroenteroloji uzmanına yönlendirilmesi önem taşıdı.

Hayat tarzı değişiklikleri ve uygun ilaç tedavisi ile reflüye bağlı öksürük şikayetleri büyük ölçüde kontrol altına alınabilmekte.