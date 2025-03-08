Geçmiş 145 yılın en sıcak 7 Mart'ı yaşandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Geçmiş 145 yılın en sıcak 7 Mart'ı yaşandı

Belçika'da bugün, 1880'den bu yana kayıtlara geçen en sıcak 7 Mart yaşandı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1880'den bu yana en sıcak 7 Mart gününün yaşandığını bildirdi.

Dehenauw, başkent Brüksel'in Uccle Belediyesinde ölçülen 18,3 santigrat dereceyle 1991'de kaydedilen 17,6 santigrat derecelik bir önceki sıcaklık rekorunun kırıldığını teyit etti.

Hava tahminlerine göre, ülke genelinde hafta sonu da sıcak hava etkisini gösterecek ancak salıdan itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

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