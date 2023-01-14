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Dünyaca ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı. Geçmişi yalan üzerine kuruluymuş

Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir belgesel programında hakkında bilinmeyen bir gerçeği öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan Oscar ödüllü Julia Roberts, ailesi hakkındaki gizli bir skandalı öğrendi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:25
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Geçmişi yalan üzerine kuruluymuş. Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts hayatının şokunu yaşadı

Dünyaca ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı. Geçmişi yalan üzerine kuruluymuş
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Oscar ödüllü oyuncu Julia Roberts, Dr. Henry Louis Gates Jr.'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) isimli programa katıldı. Julia Roberts, hayatıyla ilgili öğrendiği gerçek karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

Soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen Roberts, büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts'ın eşi Willis Roberts'ın vefatından sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.

''AMA BEN BİR ROBERTS DEĞİL MİYİM?''

Dr. Henry, Julia Roberts'a "Georgia'nın ilçe arşivlerini araştırırken, 1850'lerde bir ara Rhoda'nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis'in soyadını taşıyor. Ancak Willis, Rhoda'nın Julia'nın büyük büyükbabası John'u doğurmasından 10 yıldan fazla bir süre önce, 1864'te vefat etmiş. Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü" dedi.

55 yaşındaki oyuncu, öğrendiği bilgi karşısında şaşırıp "Ama ben bir Roberts değil miyim?" ifadelerini kullandı.

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