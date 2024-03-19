Geçtiğimiz hafta zirve yapmıştı. Bitcoin'de son 24 saatte büyük kayıp

Kaynak: Haber Global
Geçtiğimiz hafta zirve yapmıştı. Bitcoin'de son 24 saatte büyük kayıp
Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi. Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltmenin devam etmesi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

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Öte yandan analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik süren belirsizliklerin de kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.
Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8,7 değer kaybederek 3 bin 285 dolar seviyesine geriledi. Ethereum, 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

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