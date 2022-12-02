Küçükbaş hayvanlara çiçek aşısı

İHA’nın haberine göre; Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara çiçek aşılama çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından ilçemiz de Üzümlü, Kurtçam, Göynükören, Yenikent, Hamzabey, İbrahimkahya, Sobacılar köylerinde küçükbaş hayvanlara çiçek aşılama çalışması yapıldı” denildi.