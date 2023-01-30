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Beşiktaş'ta flaş Gedson Fernandes gelişmesi

Beşiktaş'ın oyuncusu Gedson Fernandes için Fransa'nın Monaco kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:40
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Gedson Fernandes'e talip çıktı

Beşiktaş'ta flaş Gedson Fernandes gelişmesi
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Beşiktaş'daki performansı her geçen hafta daha da yüksalan Gedson Fernandes'e Fransa'nın Monaco kulübünün harekete geçtiği öğrenildi.

Fernandes'e Fotomaç'ın haberine göre Monaco'nun haziran ayında Beşiktaş'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Gedson Fernandes'in, siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı ve 5 asistle oynadı.

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