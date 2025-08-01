Gedson Fernandes'ten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çaldılar

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Gedson Fernandes'ten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapısını çaldılar

Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i transfer eden Spartak Moskova, şimdi de gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stoperlerine dikti. Djiku ve Cuesta, Rus devinin radarında.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes’i renklerine bağlayan Spartak Moskova, Süper Lig’den iki oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Rus kulübünün savunma hattı için Fenerbahçe’den Alexander Djiku ve Galatasaray’dan Carlos Cuesta’yı gündemine aldığı öne sürüldü.

DJIKU’YA TEKLİF MASADA

Fenerbahçe’nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Spartak Moskova’nın stoper listesinde ilk sırada yer alıyor. Teknik direktör José Mourinho’nun gelecek sezon planlamasında Djiku’yu ana parça olarak görmediği iddia edilirken Rus kulübünün kısa süre içinde resmi teklif yapabileceği konuşuluyor. Djiku’ya İspanya ve Fransa’dan da ilgi olduğu belirtiliyor.

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DJIKU’NUN FENERBAHÇE KARNESİ

2023 yazında bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli forma ile 74 resmi maça çıktı. Bu süreçte 4 gol ve 2 asistle skor katkısı da sağladı.

CUESTA SÜRPRİZİ

Spartak Moskova'nın radarındaki bir diğer isim ise Galatasaray’ın ara transferde Genk’ten 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta. Yarım sezonda sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, beklenen performansı veremedi. Cuesta’nın Galatasaray ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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RUS TEMSİLCİSİ GÖZÜNÜ TÜRKİYE’YE DİKTİ

Süper Lig’den yaptığı hamlelerle dikkat çeken Spartak Moskova’nın, savunma hattını güçlendirmek adına kısa süre içinde resmi adımlar atması bekleniyor. Hem Djiku hem Cuesta cephesinde gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor.

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