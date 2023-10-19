Gekas Türkiye'ye dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü. 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Yunan teknik adam Gekas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



Panegialios ve Akhisarspor'daki teknik direktörlük kariyerleri sonrası Yunan futbol adamından sürpriz bir imza geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, takımı Gekas'a emanet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü görevi için prensip anlaşmasına varmıştır. İmza töreni ve basın toplantısı ile alakalı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hoş geldin Theofanis Gekas!"