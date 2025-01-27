Geleceğin yıldız adayıydı Çorumspor'a transfer oldu!

Bursaspor oynarken 'Hayalim Avrupa'da forma giymek' diyerek Milli Takım kampında Eintracht Frankfurt imza atan Ali Akman, Türkiye'ye TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum FK formasıyla geri döndü. Son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"ÇORUMSPOR'A HOŞ GELDİN"

Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Çorum FK'de 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER VİDEOSU İLE DUYURULDU

Çorum FK, Ali Akman transferini hazırladığı video ile sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan paylaşımda, Akman’ın Çorum’un plaka kodu olan 18 numaralı formayı giydiği görülürken, "Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer ettiğimiz Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ali’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ali Akman daha sonra Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve son olarak Dender EH forması giydi.