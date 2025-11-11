2023 yılındaki genel seçimlerde Gelecek Partisi, CHP listelerinden 10 vekil, Yeniden Refah Partisi(YRP) ise AKP listelerinden 5 vekil çıkarmıştı. Meclis sandelye dağılımında şu anda Gelecek Partisi’nin 4 vekili bulunurken Yeniden Refah Partisi’nin de 4 vekili Meclis sandelye dağılımında yer aldı.

BURHAN: GELECEK PARTİSİ, YRP’YE KATILACAK

Dün ise Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin birleşeceğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Gazeteci Sinan Burhan, “Gelecek Partisi, 28 Şubat’ta Yeniden Refah Partisi’ne katılacak. Ahmet Davutoğlu, yüksek istişare kurulu olacak” iddiasını paylaştı.

“MAŞALLAH İDDİASI”

Geçtiğimiz günlerde ise Nefes’te yer alan haberde günümüzde Saadet Partisi ile YRP, “Millî Görüş İttifakı” adı altında birleşme hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. Görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten taraflar, “Maşallah” diyerek memnuniyetlerini dile getirildiği iddia edilmişti. Bir başka iddiada ise Gelecek Partisi’ne YRP’den teklif gitmediği olmuştu.

İttifak kulislerini Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’a sordu. İki isimde iddialara yanıt verdi.

ÖZDAĞ: İKTİDARA KARŞI BAZI İŞBİRLİKLERİ OLABİLİR

Selçuk Özdağ, Sinan Burhan’ın 28 Şubat iddialarını yalanlarken, “Üçüncü bir yolu inşa etmemiz gerekiyor. İktidara karşı bazı işbirlikleri olabilir. Ancak şu anda somut bir adım olmadı” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ

AYDAL: KAPALI KAPILAR ARDINDA

Doğan Aydal ise bu bilgiyi bilmediğini, “Benim bile bilmediğim bilgileri ekranlarda paylaşıyorlar. Bu konu parti toplantısında bile görüşülmedi. Bazı görüşmeler kapalı kapılar ardında olmuş olabilir. Ancak böyle bir adım yoktur” dedi.