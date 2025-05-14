Gelecek Partili Hasan Ekici AKP'ye geçiyor! Rozetini Erdoğan takacak

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Gelecek Partili Hasan Ekici AKP'ye geçiyor! Rozetini Erdoğan takacak

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AKP'ye katılması bekleniyor.

Hasan Ekici'nin AKP rozetinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

Gürkan Hacır, Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AKP'ye geçeceğini ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurarak seçime girdiği 6'lı Masa ile Gelecek Partisi Konya Milletvekili seçilen Hasan Ekici, AKP'li oluyor. Ekici'nin ardından Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden kopuşların devam edeceği söyleniyor.

Hasan Ekici’nin istifası, özellikle Konya gibi bir ilde AKP’nin yeniden güç kazandığı ve muhalefet açısından da ciddi bir kan kaybı olarak değerlendiriliyor.

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