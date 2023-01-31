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  • Gelecek Partili ismin vefat eden kızı için camide hatim okutulmasını müftü engellendi

Gelecek Partili ismin vefat eden kızı için camide hatim okutulmasını müftü engellendi

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un kızının hayatını kaybetmesinin 40. Gününde okutulacak hatmin müftülük tarafından engellendiği öğrenildi. Gelecek Partisi İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci “Hepinize yazıklar olsun” dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:49
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Gelecek Partili ismin vefat eden kızı için camide hatim okutulmasına müftü engeli

Gelecek Partili ismin vefat eden kızı için camide hatim okutulmasını müftü engellendi
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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreterleri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızının 40. Günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini yazdı. “Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diyen Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Gn Sekreterimiz @torunkani beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. Hepinize yazıklar olsun!!!”

Söz konusu duruma tepki gösteren bir diğer isim de gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz da sosyal medya hesabından, “Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, genç yaşta vefat eden kızı Hatice hanımın kırkı için Yenimahalle’deki bir camide hatim okutmak istiyor. Yenimahalle müftüsü devreye girip hatimi engelliyor. Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allahtan korkmuyor” ifadelerini kullandı. Saymaz, “Ay başında Manisa Turgutlu Müftüsü, Sinan Ateş için mevlüt okutulmasını engellemişti” hatırlatması yaptı.

 

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Yurttas
31.01.2023 16:32
MUHAFAZAR im diyen AKP li seçmen karar sizin  
 
Bu Halk sana ne yaptı
31.01.2023 16:30
Camiler bir partinin. İnanç o partinin. 3600 o imamlarin  
 
A.Aydın
31.01.2023 16:27
Camiler Milletindir, ne müftü nede particilerin bunların yapımında en küçük bir maddi katkıları yoktur dolayısıyla, Camiler hakkında tek tasarruf yetkisi Milletindir.Kınıyorum  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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