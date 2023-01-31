Gelecek Partili ismin vefat eden kızı için camide hatim okutulmasını müftü engellendi

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreterleri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızının 40. Günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini yazdı. “Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi” diyen Değirmenci, “Hepinize yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Gn Sekreterimiz @torunkani beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. Hepinize yazıklar olsun!!!”

Söz konusu duruma tepki gösteren bir diğer isim de gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz da sosyal medya hesabından, “Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, genç yaşta vefat eden kızı Hatice hanımın kırkı için Yenimahalle’deki bir camide hatim okutmak istiyor. Yenimahalle müftüsü devreye girip hatimi engelliyor. Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allahtan korkmuyor” ifadelerini kullandı. Saymaz, “Ay başında Manisa Turgutlu Müftüsü, Sinan Ateş için mevlüt okutulmasını engellemişti” hatırlatması yaptı.