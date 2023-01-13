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  • Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

İmza yetkisi çıkışıyla tartışmalara neden olan Davutoğlu, “Biz ayrılalım o zaman masadan. Seçim mi kazanacaksınız” dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:47
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı

Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tartışma yaratan “imza yetkisi” çıkışı sonrası Tele1’e açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?"

Daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:
Bizim tanımladığımız sistemde asla Cumhurbaşkanına bir vesayet söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız en önde olacak, içerde ve dışarda başı dik olacak. Demokrasi bir denge ve denetleme mekanizması, Cumhurbaşkanını bu mekanizma ile Meclis kontrol eder. Bir kriz çıkacağından değil, çıkmayacak. Bugünkü yönetimin yaşadığı krizleri görmeyenler bizim ileride olabilecek muhayyel bir krizimiz üzerinden iklim oluşturmaya çalışıyorlar, bu psikolojik bir operasyon. Seçtiğimiz 13. Cumhurbaşkanımızın arkasında hem yetki hem sorumluluklarla dimdik duracağız. Asla düşük profilli bir Cumhurbaşkanı olamaz, her şeyden önce biz reddederiz. Cumhurbaşkanının yüksek profilli olması için bütün liderler onun yanında omuz omuza duracağız."

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Menfur
13.01.2023 12:04
Aldığın oy'cuklara göre beklentin çok yüksek kendine çeki düzen ver  
 
süleyman tüysüz
13.01.2023 12:02
Vallahi hemen çekil senin kaprislerini kimse çekemez babacanı almadan gitme  
 
Halkın seçmeni
13.01.2023 12:01
İleri geri konuşmadan duramazlar ki.. Sonra da yok öyle, yok böyle. Bu memleket bir sürü "yaşayan" eski başbakanlar gördü, siz hariç şimdi de var. Geçiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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