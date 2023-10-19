Gelecek Partisi’nde Filistin krizi

Gelecek Partisi’nde Filistin krizi çıktı. Partinin Denizli Milletvekili Semra Silkin Ün, Hamas’ın kaçırdığı Alman turist üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşıma Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’dan yanıt geldi.

Gelecek Partisi’nde Filistin krizi

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerle ilgili paylaşımına bir tepki de Parti Sözcüsü Serkan Özcan’dan geldi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin tüm dünyadan yüzlerce barış çağrıları yükselirken, Gelecek Partili Ün'den tepki çeken bir paylaşım geldi. Ün, paylaşımında Hamas militanları tarafından kaçırılan Shani Louk üzerinden acıları kıyasladı. Ün, Louk’un iç çamaşırlarına kadar soyulmasına işaret ettiği paylaşımında, bir kamyonet kasasındaki kefene sarılmış cansız bedenleri paylaşarak, “Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara. Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada” diye yazdı.

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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Gelecek Partisi’ni anlatırken referans kaynağım her zaman parti programımız oldu.

Kurucusu olduğum partinin, siyasetinin temeline “insan onurunu korumayı ve yüceltmeyi” yerleştirmesinden gurur duydum.

İnsan onurunu korumanın ve yüceltmenin temel şartı;

Mağdur kim olursa olsun,

Hangi kıyafeti giyerse giysin,

Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun,

Hangi yaşam biçimini tercih ederse etsin, yaşadığı her mağduriyette amasız ve fakatsız yanında olmaktır.

Katledilen insansa gerisi teferruattır.”

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