Gelecek Partisi’nden istifa edecek bir isim daha belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde “Ruh bakımından AKP’den hiç kopmadım" diyerek dönüş sinyalini yakmıştı. Davutoğlu’nun söylemlerinin ardından dün, Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yamalı’nın da AKP’ye geçeceği de öne sürüldü.Türkiye gazetesindeki kulis bilgisine göre; 12 belediye başkanı ile Gelecek Partisinden 4 milletvekilinin daha AK Parti’ye katılması bekleniyor. Yamalı’nın ardından bir diğer AKP’ye katılacak ismin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu kulislerde konuşuluyor.

GELECEK PARTİSİ’NDE BİR İSTİFA DAHA YOLDA MI?

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini dün duyurmuştu. Yamalı’nın uzun bir süredir kulislerde AKP’ye geçeceği öne sürülüyordu. Türkiye gazetesinin aldığı kulis bilgisine göre, AKP’ye katılacak isimlerden bir diğeri ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu iddia edildi. Önümüzdeki günlerde İyi Partili bazı isimlerin de AKP’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşulduğu aktarıldı.

12 BELEDİYE BAŞKANI 4 MİLLETVEKİLİ AKP’YE GEÇİYOR KULİSİ

Ayrıca 12 belediye başkanı ile Gelecek Partisinden 4 milletvekilinin daha AKP’ye katılması da bekleniyor. Siyasilerin, bugün yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda ya da şubat ayında yapılması planlanan büyük kongrede partiye katılacağı öne sürüldü. AKP’ye geçecek isimlere rozetlerini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi’nde Ahmet Davutoğlu, AKP’ye yeşil ışığı yakmıştı. Geçtiğimiz günlerde “Ruh bakımından AKP'den hiç kopmadım" ve "Ben AKP’li kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarını yapmıştı. Son olarak ise Davutoğlu, “AKP içinde toparlanmaya da AKP dışında alternatif toparlanmaya da varım” diyerek AKP’ye sinyalini göndermişti.