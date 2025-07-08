Gelecek Partisi’nden ortalığı karıştıracak itiraf! ’Kandırıldık’

CHP listelerinden milletvekili seçilip ardından AKP'ye katılan Gelecek Partisi Serap Yazıcı Özbudun'un yaptığı son açıklamaların ardından Gelecek Partisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi

CHP listesinden seçilip AKP'ye geçen Serap Yazıcı geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili bir metinde imzası bulunan Özbudun, kendisini eleştiren muhaliflere basın mensupları aracılığıyla verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım oylar alın terimle alınmış oylardır. Ben seçmenlerimi yanıltmadım.

Seçmene ne vaat ettiysem, aynı vaatlerin arkasındayım. Ben herhangi bir siyasetçi değilim, profesörüm."

Sosyal medyada gündem olan bu açıklamadan sonra Özbudun'un daha önceki adresi olan Gelecek Partisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, “Allah affetsin kandırıldık” ifadelerine yer verildi.