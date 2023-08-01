Gelecek Partisinden sonra DEVA' dan da ayrılık sinyali

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte Millet İttifakının seçimlerde nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “İttifak içerisinde seçimlere girmeyi şu an itibariyle düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisinden sonra DEVA' dan da ayrılık sinyali

Cumhuriyet Gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Yerel seçimlere ilişkin partilerin alacağı tavırlar merak konusu. Parti temsilcilerin gelen açıklamalar ise konuya ilişkin merakı da artırmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Türkiye genelinde bir siyasi parti ile ittifak içerisinde seçimlere girmeyi şu an itibariyle düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Şahin, “Yerel seçimlere yönelik henüz parti yetkili kurullarında alınmış bir karar söz konusu değil” dedi.

“HER SİYASİ PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARTMA ARZUSUNDA HAREKET ETMELİ”

İdris Şahin, her partinin kendi adayını çıkartma arzusunda hareket etmesini ifade ederek, “Ancak doğal olarak her siyasi parti belde, ilçe, il merkezi ve büyükşehirlerde kendi adayını çıkartma arzusu içerisinde hareket etmelidir. Bu tabii olan bir durumdur.

Lakin seçim takvimi yaklaştığında il bazında çalışmalar yetkili kurullar aracılığıyla yapılır ve o günün şartlarına uygun olarak her seçim bölgesinde seçimlere ne şekilde gideceğimizi o tarihte belirleriz.” şeklinde konuştu.

“EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ”

Geçtiğimiz günlerde Medyascope TV’ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer üç partiye (İYİ Parti, DEVA ve Saadet Partisi) seçim ittifak teklifinde bulunduğunu belirterek, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullanmıştı.

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