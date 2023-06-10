Gelenek bozulmayacak. Erdoğan ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan' yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet geleneği olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

Gelenek bozulmayacak. Erdoğan ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan' yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi günü KKTC'ye yapacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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