Geleneksel sokak lezzetleri fast food formatında yükselişte

Tantuni, aslında yoksulluk zamanlarında pamuk yağı ve sakatat ile yapılan bir yemek olarak ortaya çıkmıştı. Tantunizm ise etin tranç bölgesinden elde edilen yüksek kaliteli dana eti kullanarak, tantuniyi daha sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak tüketiciyle buluşturuyor. Bu bağlamda, hem lezzet hem de kalite açısından sektörde farklı olmayı amaçlıyor.

TÜRK PATENT ve Marka Kurumu'nun verilerine göre, "Mersin Tantuni" coğrafi işaret ile tescillenmiş yemekler arasında yer almakta ve geleneksel yöntemlerle hazırlanması önem taşımaktadır. Bu süreçte, etin tranç bölgesinden elde edilmesi ve hijyenik koşullarda hazırlanması, tantuniyi fast food dünyasında ayırt edici bir konuma getiriyor.



Uzmanlar, Türk gastronomisi açısından geleneksel yemeklerin zincirleşmesini önemli bir kırılma noktası olarak tanımlıyor. Sokak lezzetlerinin zincir restoranlarla buluşması sektöre çeşitlilik ve yenilik getirme potansiyeline sahip. Tantuni gibi özgün tariflerin fast food sistemiyle buluşması, hem gastronomide yenilik hem de tüketici nezdinde güven oluşturuyor.

Verilere dikkat çeken Tantunizm Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Gürdal Özkan, tantuninin günümüz hızlı tüketim kültürüne uygun olarak yeniden yorumlanmasının önemine vurgu yaptı. Özkan, "Biz de Tantunizm olarak, tantuni gibi geleneksel bir lezzeti modern fast food konseptiyle buluşturarak İzmir'de başlayıp Türkiye genelinde yayılma sürecimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli ürünler zincirleşiyor

Tüketicilerin beslenme alışkanlıklarında hızlı ve pratik alternatiflere yönelmesiyle yöresel yemekler de zincir restoran sektörüne entegre olmaya başladı. Bu entegrasyonun başarılı örneklerinden biri de tantunidir. Tantuni, özellikle metropollerde yoğun hayat temposu içinde sağlıklı ve hızlı bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Sade yapısı, özel sacda tranç bölgesinden elde edilen ince kıyılmış etin pişirilme yöntemi ile hızlı bir şekilde servis edilebilir oluşu tantuniyi cazip kılıyor.

Geleneksel tatlar artık her yerde ulaşılabilir

Yerel sokak lezzetlerinin farklı şehirlerde standart kalitede sunulması, tüketicinin gözünde güven oluşturmayı başarıyor. Tantunizm, etini doğrudan kendisi hazırlayarak içerik kalitesini güvence altında tutuyor. Özkan, "Üretim süreçlerimiz tamamen şeffaf ve katkısız. Halk sağlığının öncelikli olduğu bir dönemde, gıda güvenliğine yönelik uygulamalarımız müşterilerimizin tercih nedenleri arasında" diye konuştu. Firma ayrıca franchise modelini benimseyerek, Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollerde şubeler açmayı hedefliyor.

Özkan, tantuninin uluslararası yemek zincirlerine rakip olabileceğini düşündüğünü belirterek şöyle dedi: "Daha fazla tüketiciye ulaşmak ve yöresel tariflerimizi yaygınlaştırmak, Türk mutfağı için önemli bir fırsat sunuyor. Klasik tantuninin yanı sıra burger tantuni, pilav üstü tantuni ve yoğurtlu tantuni seçeneklerimiz ile ürün gamımızı çeşitlendirdik. Et sevmeyenler ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk tantuniyi menümüze ekledik. Bu sebeple, tantuni gibi yerel lezzetleri günümüz tüketim alışkanlıklarıyla harmanlayarak sektörde kalıcı olmayı hedefliyoruz.

Tantunizm, modern standartlarla büyümeye devam ediyor

Tantunizm Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Gürdal Özkan, markasının gelişimi ve gelecek projelerini anlattı: "Tantuni, yöresel lezzet olarak ülkemizin önemli gastronomi değerlerinden biri. Bu lezzetin dokusunu ve orijinal özelliklerini modern üretim teknikleri ile harmanlayarak franchise sistemi üzerinden farklı şehirlere yayıyoruz. Hijyenik şartlarda hazırlanan ürünlerimiz ile ülke genelinde büyümeye devam ederken, uluslararası pazarda da varlığımızı sürdüreceğiz."

Özkan ayrıca, standart üretim süreçleriyle tantuninin daha geniş kitlelere ulaşmasının mümkün olduğunu vurguladı: "Müşterilerimiz bizim şubelerimizden aynı kalite ve lezzeti bekler hale geldi. Bu sebeple, üretimimizi standartlaştırmak ve franchise ağımızı genişletmek için yatırımlarımızı artırıyoruz. Tantuni kültürünün tanıtımı ve büyümesi için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz."