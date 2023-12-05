Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO listesine alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin UNESCO listesine alındığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO listesine alındı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğal ve kültürel değerlerimizi korumak üzere önemli bir başarıya daha imza attık. Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği biraz evvel "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne kaydedildi. Yenileri ise yolda... Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Türkiye’nin 4 kültürel değeri daha görüşülüyor. #UNESCO toplantısının yarınki oturumunda görüşülecek unsurların da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayımız 30’a ulaşacak. Ve Türkiye, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak daha atlayarak 2'nciliğe yükselecek. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

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