﻿Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı

(AA) Şehit denizciler için Gelibolu Feneraltı mevkisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı’ndaki Şehit Denizaltıcılar Anıtı'nda tören yapıldı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.
Konuşmaların ardından "Denizciler Andı" okundu.
Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla program tamamlandı.
İLGİLİ HABERLER