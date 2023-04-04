4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 70'inci yılında Gelibolu ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:52
Takip Et

Geliboluda gerçekleştirilen törenle Dumlupınar şehitleri anıldı

Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı
+
Aa
-
(AA) Şehit denizciler için Gelibolu Feneraltı mevkisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı’ndaki Şehit Denizaltıcılar Anıtı'nda tören yapıldı.
 
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
 
Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.
 
Konuşmaların ardından "Denizciler Andı" okundu.
 
Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla program tamamlandı.
İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
5
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
6
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
7
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı
﻿Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı
﻿Dumlupınar şehitleri Gelibolu'da anıldı
﻿Yoldan çıkıp takla attı
﻿Yoldan çıkıp takla attı
﻿Yoldan çıkıp takla attı
﻿İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
﻿İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
﻿İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Elazığ'da iki katlı evse yangın
﻿Elazığ'da iki katlı evse yangın
﻿Elazığ'da iki katlı evse yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.