Patlamamış top mermileri kanalizasyon kazısında bulundu

(AA) Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanları Caddesi'nde altyapı çalışması başlatıldı.
İş makinesi operatörü, kanalizasyon hattı için yürütülen çalışma sırasında mermileri fark edip kazma işlemini durdurdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, patlamamış 4 top mermisini bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana götüreceği, gerekmesi halinde bunları imha edecekleri öğrenildi.
Top mermilerinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
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