Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL para takıldı

Kocaeli'de, bir aşiret düğününde davetliler birbirileriyle yarıştı. Geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon TL'nın takıldığı düğünde, takılar valizlere sığmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon TL para Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

Celali Aşireti’ne bağlı Kars’taki Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç’in kızları Şevval, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sosyal tesisin açık alanında yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş insanlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişi katıldı.

Davetlilerin takı takmak için birbiriyle yarıştığı düğünde, gelin Şevval Özbağ’a 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilo altın, damat Serhat Özbağ’a ise 4 milyon 50 bin TL takıldı. Düğünde 8 kişiden oluşan 'toy babaları' denilen aile büyüklerinin sahneye kurulan masalarda teslim aldığı para valize sığmayınca, başka bir çanta daha getirildi. Düğün gecenin geç saatlerine kadar çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla son buldu.

Kocaeli'nde düzenlenen düğün, yaklaşık bir ay önce BDDK Başkan Yardımcı Mustafa Aydın'ın düğününe katılan banka müdürlerinin davet sırasında düğünde takılan takılar sonrası Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı akıllara getirdi.

Kamuoyunun gündemine gelen düğün sonrası Bakan Şimşek, "Yasa gereği neyse yapılacak" dediği ve talimat verdiği öne sürülmüştü.

BAKAN ŞİMŞEK GEREĞİNİN YAPILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet edip yüklü miktarda düğün hediyesi kabul ettiği iddiası rahatsızlık yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD dönüşünde ayağının tozuyla konu hakkında incele başlatılması talimatı vererek “gereğinin yapılacağını” söylediği öne sürülmüştü.

ŞİMŞEK'İN TALIMATI ÜZERİNE ETİK KURULU DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, iddiaya göre hemen Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi. Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.