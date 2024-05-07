Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu: Olay anı kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Hamzababa Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi esnasında havaya rastgele ateş açıldı.
O esnada gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışan Zemzem Özdemir isimli kadın, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Özdemir, halayların çekildiği sırada kanlar içinde kalarak yere yığıldı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekiplerince hemen müdahale edilen Özdemir, hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası düğün sona ererken, jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.