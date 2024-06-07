Gelinlik denemek artık ücretli. Düğün yapacaklara kötü haber

Haziran ayı gelmesiyle birlikte, düğünlerin ve nikahların sezonu açıldı ve gelinlik provası yapanların sayısı da belirgin bir şekilde arttı. Artık sadece evlenmeyi planlayanlar değil, gelinlik modasına meraklı olanlar da bu denemeleri gerçekleştiriyor. Bu durum, gelinlik denemelerinin artık bir ücrete tabi olacağı anlamına geliyor.

ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinin ücretli olacağını duyurdu. Bu kararın, gelinlik denemelerinin artan talebine ve deneme sürecinin emek ve zaman gerektirmesine karşılık gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, bazı esnaflar bu uygulamanın doğru olduğunu düşünürken, bazıları ise müşteri kaybına neden olabileceği endişesini dile getiriyor.

GELİNLERİN DAHA KARARLI OLMASINI SAĞLAYACAK

Ancak, deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, ödenen ücretin satış fiyatından düşürüleceği belirtiliyor. Bu durum, gelin adaylarının denemelerde daha kararlı olmalarını teşvik etmek için bir öneri olarak görülüyor.