Gelir vergisi gecikirse ne olur? Gecikme faizi ne kadar?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelir vergisi gecikirse ne olur? Gecikme faizi ne kadar?

2024 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023 yılı kazançlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi sona erdi.

Vergi ödemelerini zamanında yapmayan vatandaşlar, aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacaklar.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruda, vergi ödemelerine dair ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılı MTV ve 2023 yılı gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Çarşamba olarak belirlendi.

Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla, banka hesaplarından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı yoluyla da ödeme yapılabilir. Bunun yanı sıra vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme kabul ediyor.

MTV ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemesi durumunda araç sahipleri birtakım kısıtlamalarla karşılaşabilirler. MTV borcu ödenmeyen taşıtlar, satış ve devir işlemlerinde sorun yaşayabilir. Ayrıca, bu araçların muayeneleri yapılmaz ve trafikten çekme, hurdaya çıkarma ya da yurt dışına çıkarma gibi tescil kapatma işlemleri gerçekleştirilemez.

Vergi ödemelerini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Ayrıca, borçların zamanında ödenmemesi durumunda vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilir.

Mükelleflerin, bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için vergi ödemelerini süresi içinde tamamlamaları önem arz ediyor.

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