Beşiktaş'tan Boupendza'ya kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Süper Lig'in eski golcüsünü aldı.

ABOUBAKAR'DAN DA HABER BEKLENİYOR

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşme fesih haberini bekleyen Beşiktaş yönetimi alternatif isimler için de harekete geçti.



Siyah beyazlılar, Al-Shabab'tan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'yla bir görüşme yaptı.



OYUNCU GELMEYE SICAK



Başarılı golcü Boupendza'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, görüşmeleri ilerletmek adına temaslar sürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.



SÜPER LİG'E DAMGA VURDU



Aaron Boupendza, Hatayspor kariyerinde çıktığı 38 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Boupendza transfer söylentilerinde son yıllarda Türk takımlarıyla ismi geçen oyunculardan biri.



2022-23 sezonunda Al-Shabab Club formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Aaron Boupendza söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza attı ve 3 de asist yaptı.