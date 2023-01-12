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Beşiktaş'tan Boupendza'ya kanca

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşme fesih haberini bekleyen Beşiktaş yönetimi alternatif isim olarak Aaron Boupendza için harekete geçti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:45
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Gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş Boupendza'yı istiyor

Beşiktaş'tan Boupendza'ya kanca
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Süper Lig'in eski golcüsünü aldı.

ABOUBAKAR'DAN DA HABER BEKLENİYOR

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşme fesih haberini bekleyen Beşiktaş yönetimi alternatif isimler için de harekete geçti.

Siyah beyazlılar, Al-Shabab'tan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'yla bir görüşme yaptı.

OYUNCU GELMEYE SICAK

Başarılı golcü Boupendza'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, görüşmeleri ilerletmek adına temaslar sürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.

SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Aaron Boupendza, Hatayspor kariyerinde çıktığı 38 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Boupendza transfer söylentilerinde son yıllarda Türk takımlarıyla ismi geçen oyunculardan biri.

2022-23 sezonunda Al-Shabab Club formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Aaron Boupendza söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza attı ve 3 de asist yaptı.

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