Gelmeyin... Gelmeyin... Biz burada iyiyiz gelmeyin… Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Türkiye’nin en önemli turizm beldelerinden olan Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde şimdiye kadar kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaparken, toplam nüfusu yaklaşık 200 bin olan kentte nüfus, 1 milyonu aştı.

TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

9 günlük tatil sürecinde tellerdeki doluluk oranının yüzde 95 seviyelerini gördüğü kentte, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Kentte, bayram tatilinin son günündeki trafiğe takılmak istemeyen bazı tatilciler, tatilin 6'ncı gününde dönüş yolculuğuna başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde yoğunluk oluştururken trafik, yer yer durma noktasına geldi. Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu görüldü.

Tatil cennetinden son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma gerçekleştiriyor.