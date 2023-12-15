Gemileri İsrail ile Türkiye arasında mekik dokuyanları sevindirecek talimat

Kaynak: Haber Merkezi
Gemileri İsrail ile Türkiye arasında mekik dokuyanları sevindirecek talimat
Türkiye'den İsrail'e giden ticaret gemilerinin bilgilerinin sosyal medyada yayılması ve tepki görmesi sonrası İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edenler, ülkenin markalarına çeşitli boykotlar uygularken, Türkiye'den İsrail'e yük taşıyan gemiler sosyal medyada paylaşılmış ve gündeme oturmuştu.

İsrail merkezli Globes gazetesi, dün yayımladığı haberde, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin, ülkedeki limanlara uğrayan veya uğrayacak gemilerin bilgilerinin çevrimiçi olarak görülmesini engellemek üzere bir talimat yayımladığını iddia etti.

Haberde, söz konusu talimatın, Yemen güçlerinin İsrail'in Aşdod limanına uğrayacak bir Norveç tankerine seyir füzesi atıldığı gün yayımlandığına işaret edildi.

TÜRKİYE'DEN GİDEN GEMİLERİ DE GİZLEYEBİLİR

Malezya'dan Venedik'e doğru yola çıkan Strinda isimli Norveç bandıralı geminin 4 Ocak'ta İsrail'in Aşdod limanına uğrayacağı bilgisine, internet üzerinden kısa bir aramayla ulaşılabiliyor.

İsrail'in liman bilgilerini gizleme talimatı, Türkiye'den İsrail'e giden gemilere dair bilgilerin gizlenmesini de beraberinde getirebilir.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Metin Cihan adlı sosyal medya kullanıcısı, kasım ayında hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den İsrail’e giden gemilerin listesi yayınlamıştı.

Türkiye’nin birçok liman kentinden kalkan gemilerin Gazze’yi bir ayı aşkın süredir bombardıman altında tutup daha sonra kara harekâtı ile hayalet şehre çeviren İsrail’e sevkiyatta bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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