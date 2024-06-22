"Gemileri yaktım" diye paylaşım yapıp eşini katletti

İzmir’in Konak ilçesinde R.K. (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşini katletti. Konuşma bahanesiyle 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Kahraman'ı dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü.

İzmir'deki olay Konak Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. R.K. ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman’ı konuşma bahanesiyle dışarı çağırdı. R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a tabancayla üç el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kahraman'ın yakınları acı haberle yıkıldılar.

Polis ekipleri, kasten yaralama, gasp başta olmak üzeri birçok suçtan kaydı bulunan cinayet zanlısı RK'ya yakalamak için çalışma başlattı. Eşi tarafından katledilen Kahraman'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.