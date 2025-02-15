Gemini Al, ChatGPT'yi tahtından edecek! Yeni özelliklerle çığır açıyor

OpenAI'nin popüler yapay zeka modeli ChatGPT, özellikle aynı komutların birden fazla kez kullanılması durumunda, kullanıcılara bazen alakasız ve hatalı sonuçlar verebiliyor. Bu, özellikle botu günlük olarak kullananlar için sıkıntılı bir durum oluşturdu.

ChatGPT'nin ücretli versiyonunda hafızayı biraz daha artırmak mümkün olsa da, çoğu kullanıcı bu özelliğin beklenenin çok altında kaldığını ve ödedikleri paraya değmediğini söylüyordu.

Google, Gemini AI'yi bu sorunlardan uzak tutmak amacıyla bir güncelleme yayınladı. Artık Gemini AI'ya verdiğiniz komutlar, botun hafızasında otomatik olarak saklanacak ve daha önce aynı şeyi tekrar tekrar hatırlatmanıza gerek kalmayacak.

Gemini AI'nin bu yeni özelliği sayesinde, chatbot çok daha akıllı ve kapsamlı yanıtlar verebiliyor. Yani, önceki konuşmalarınıza kolayca dönebilir, önceki sohbetlerden bahsedebilirsiniz.

ChatGPT'nin hafıza özelliğine kıyasla daha pratik bir çözüm sunan bu güncelleme, şu anda Gemini Advanced abonelerine açık. Bu özellik, chatbot'un geçmiş sohbetlerinizi analiz etmesini ve size en uygun yanıtları sağlamasını mümkün kılıyor.

Google, bu gelişmeyi şöyle açıkladı:

“Dijital asistanların daha akıllı hale gelmesi çok önemli. Gemini AI, geçmiş sohbetlerinizden elde ettiği verileri kullanarak çok daha faydalı yanıtlar sunuyor”

Bu yeni hafıza özelliği, şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir ve Google One AI Premium Plan'a dahil olan Gemini Advanced abonelerine sunuluyor. Ayrıca, Google Workspace Business ve Enterprise kullanıcılarının da yakın gelecekte bu özelliği kullanabileceği bildirildi.

Eğer siz de sürekli olarak aynı şeyleri tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorsanız, belki de Gemini AI'ye geçiş yapmanın zamanı geldi.