Gemlik’te huzur operasyonu: Aranan 15 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Gemlik’te huzur operasyonu: Aranan 15 kişi yakalandı

Gemlik’te kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu şok uygulamada 3 bin 100 kişinin GBT’si kontrol edildi. Bin 650 araç belgeleri incelendi.

Gündüz ve gece etaplarında iki ayrı çalışma ile yapılan uygulamalarda, ilçenin tüm giriş çıkışları, mahalle ve araziler, yazlık Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu ve Kumla ile limanlar bölgesinin tamamında uygulamalar yapıldı.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan asayiş, trafik, terör ve güvenlik birimleri başta olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kişi genel bilgi toplama işlemine tabi tutuldu.

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Yapılan uygulamalarda, 3 bin 100 kişi ve bin 650 araç kontrolü sağlanarak, 78 araca trafik eksiklikleri nedeniyle toplamda 628 bin lira idari para cezası uygulandı. 9 araç trafikten men edilerek,

7 sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası 19 yıl 2 Ay 20 gün olan Ş.Ç. de dahil olmak üzere 15 aranan şahıs ve 6 adet ruhsatsız silah ile 195 fişek ele geçirildi. Jandarma bölgesinde de aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 2 araç trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik'in huzur ve güvenini sağlamak üzere çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

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