Genç avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Genç avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Konya'da genç avukatın evine yapılan operasyonda çokça uyuşturucu ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Barosu'na kayıtlı 28 yaşındaki genç Avukat Münir Muhammed Mert S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, avukatın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 46 uyuşturucu hap ve 124 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Münir Muhammed Mert S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Genç avukat uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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