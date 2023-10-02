Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler

Beyoğlu’nda sokaktaki bankta oturan genç kadın ve arkadaşı, gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarıları sonrası çivili sopalar ve şişelerle öldüresiye dövüldü. Saldırı anları ise kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde geçtiğimiz 5 Eylül Salı günü saat 04.00 sıralarında, iddiaya göre Yeliz Ö. (29) ve arkadaşı Mehmet İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.

İddiaya göre işletme çalışanı Demhat F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

KANLAR İÇİNDE DEHŞETİ YAŞADILAR
Sopalı grup Yeliz Ö. ve Mehmet İ.'yi öldüresiye dövmeye başladı. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi. Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

KADININ BAŞINDA ŞİŞE PATLATTILAR
Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı. Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti. Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olayla ilgili polis ekipleri Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Haklarında “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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