Genç iş adamının trajik ölümü

Kaynak: İHA
Genç iş adamının trajik ölümü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında genç iş adamı Aydın Kuyucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresi Fele köyü civarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kuyucu (33) kontörlündeki motosiklet, Beyşehir’den Şarkikaraağaç ilçesi yönüne ilerlerken şarampole devrilerek metrelerce sürüklendi.

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Motosikletten düşerek ağaçlar arasına savrulan sürücü Kuyucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Vatandaşların ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kuyucu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

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Beyşehir’de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilen Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubu ile geziye çıktığı öğrenildi.

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Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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