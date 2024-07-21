Genç iş adamının trajik ölümü

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresi Fele köyü civarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kuyucu (33) kontörlündeki motosiklet, Beyşehir’den Şarkikaraağaç ilçesi yönüne ilerlerken şarampole devrilerek metrelerce sürüklendi.

Motosikletten düşerek ağaçlar arasına savrulan sürücü Kuyucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaşların ihbarı sonrası kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kuyucu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Beyşehir’de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilen Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubu ile geziye çıktığı öğrenildi.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.