Genç kadın erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı

Kaynak: İHA
Genç kadın erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı

Samsun'da genç bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Balıkesir'de yaşayan 23 yaşındaki S.N.A. isimli kadın gezmek için Samsun'a geldi. S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta 24 yaşındaki D.A. ile karşılaştılar. E.B. ile D.A. arasında tartışma çıktı. Bu esnada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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