Genç kadın isyan etti: "Kötülük ve suçun merkezi kahvehaneler kapatılsın"

Bir sosyal medya kullanıcı sabah işe giderken kahvede oturan dayılar tarafından taciz edildiğini anlattığı videoda isyan etti:

"Kahvehaneler bu ülkeye kötülüğün ve suçun yayıldığı en büyük yerlerden bir tanesi. Sabahın 8'inde işe gidiyorum. Üstümde normal bir kıyafet var. Karşılıklı iki kahvehanenin arasından geçiyorum. Ordaki hayatsız, işsiz güçsüz dayı gelenin gidenin g.tünü kesiyor"