Genç kadını tanınmaz hale getirmişti... Sanıktan akılalmaz istek!

Kadıköy'deki Marmaray İstasyonu'nda görevli kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan sanık Çetin Aktay, yargılandığı davada toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığı “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl 6 ay, “ısrarlı takip” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"EVLENMEYE HAZIRIM"

Geçen celse verilen mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Aktay, tahliyesine karar verilmesini talep ederek, "2019'dan beri aynı yerde çalışıyoruz. İnsanın bir dur noktası vardır o noktayı aşınca bizde bu duruma geldik. Bir suç varsa karşılığı da vardır. Bizi bu hale düşürdü. Onun, bunun sözünü dinledi. Kaybeden biz olduk. Maddi ve manevi elimden ne geliyorsa onun sağlığı için harcamaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım. Beni affetsin evlenmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

Olayın mağduru güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili ise şikayetinin sürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, 15 Mart 2024’te Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana gelen olayda sanığın, görevli Gülhan Karaderili'yi takip ettiği ve daha sonra bıçakla saldırdığı bilgisi yer alıyordu. Savcılık, Aktay hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ısrarlı takip” suçlarından toplam 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.