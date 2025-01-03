Genç kadının esrarengiz ölümü. Balıkçılar buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde balık tutmaya gelenler deniz kenarında bir kadını hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin Goncagül Duman'a (44) ait olduğu belirledi. Kadının ölüm sebebini otopsi sonucu ortaya çıkartacak.

Turan Mahallesi sahiline balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Belirtilen adrese polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İncelemede, cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi. Genç kadının eceliyle mi, intihar mı, kazara mı, yoksa intihar mı ettiği tespit edilemedi. Kadının cansız bedeni kesin ölüm şeklinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yapılacak otopsi sonucu kadının ölüm sebebi kesinlik kazanacak. Polis kadının ailesiyle irtibata geçerek Goncagül Duman hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

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