Genç kameramanın sır ölümü! Cenazeye Özgür Özel de katıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kameramanın sır ölümü! Cenazeye Özgür Özel de katıldı

İstanbul Beşiktaş'ta 32 yaşındaki genç kameraman Cemre Öğren, arkadaşları tarafından evinde korkunç bir şekilde bulundu. Cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Olay, Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinema sektöründe kameramanlık yaptığı öğrenilen Cemre Öğren'den (32) arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine binaya gelen arkadaşları, çilingirle içeriye girdi. Korkunç manzarayla karşılaşan arkadaşları, Öğren'i pencereye asılmış halde buldu. Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Öğren'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kameramanın sır ölümü! Cenazeye Özgür Özel de katıldı

2 HAFTA ÖNCE KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMIŞ

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada, Cemre Öğren'in telefonunun şifresinin yazılı olduğu bir not bulunduğu, notta ise "veda" ifadesiyle birlikte gülücük ve kalp emojileri olduğu görüldü. Öğren'in, telefonunun açılmasını istediğine dair bir not bıraktığı da tespit edildi. Yaklaşık iki hafta önce kız arkadaşından ayrıldığı, son olarak da olaydan önceki akşam arkadaşlarıyla görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

Genç kameramanın sır ölümü! Cenazeye Özgür Özel de katıldı

Öte yandan, Cemre Öğren'in yasa dışı yola başvurarak borçlandığı bilgisine ulaşıldı. CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu olan Cemre Öğren'in cenazesi, çarşamba günü memleketi Manisa'ya götürüldü. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Öğren, Şehzadeler Hatuniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

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