Genç Kartal resmen yuvadan uçtu

Beşiktaş 20 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEMİH'TEN DUYGUSAL VEDA

Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

12 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş açıklamasında transfere ilişkin mali detaylara yer vermezken; medyada Cagliari'nin siyah-beyazlılara 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonunun kullanılması halinde 2 milyon euroluk bonusların da anlaşmaya dahil olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.