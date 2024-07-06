Genç kızdan şoke eden aldatma itirafı: Yabancı erkekleri merak ediyordum iyiymiş

Semih Göyneksiz isimli Youtuber İstanbul Beşiktaş’ta sokak röportajı yaparken Kanada’da işletme okuyan genç bir kıza “Sevgilini hiç aldattın mı?” diye sordu.

“YİNE OLSA YİNE YAPARIM”

Genç kız, “Yurt dışındayken sevgilimi aldattım. Yabancıları, başka ırkları merak ediyordum ama ne yapayım. İyiymiş, yine olsa yine yapardım” şeklinde cevap verdi.

“TÜRK ERKEKLERİNDEN FARKI…”

Göyneksiz “Türk erkeklerinden farkı neydi” diye sorunca da genç kız, “Ön sevişme… Türkler direkt haydi yapalım modunda… Yabancılar ön sevişme olayında daha iyi” dedi.