Genç kızın anlattığı eğitim kariyeri ağızları açık bıraktı! Hiç şansınız yok düz liseye gidenler

Türkiye'de global bir markada çalıştığı tahmin edilen sosyal medya kullanıcısı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçisinden kendisine gelen, "Böyle yerlerde çalışmak için ne okumak gerekir?" sorusuna yanıt verdi.

Sorulardan sonra detaylı bir eğitim-öğretim hayatını anlatmaya karar verdiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, ilköğretim ve liseyi Koç'ta okuduğunu ifade ederek, sadece bir seneliğine lisede Colarado'da okuduğunu aktardı.

Sonrasında geri döndüğünü ve 3-4.sınıfı burada tamamladığını söyleyen kullanıcı, üniversiteyi de Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okuduğunu vurguladı.

Yan dal ve Erasmus da yaptığını ifade eden sosyal medya kullanıcısının, eğitim-öğretim hayatı gündem oldu.