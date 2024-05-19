Genç kızlar Denizli’de ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kızlar Denizli’de ortaya çıktı
2 gün önce İzmir'de ortadan kaybolmalarından bu yana kendilerinden haber alınamayan iki genç kızın Denizli’de görüldüğü iddia edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet eden R.Ç. (16) ile arkadaşı B.B. (19) hakkında iki gün önce aileleri tarafından kayıp ilanı verilmişti.

Kayıp ilanından sonra iki genç kızı bulmak için seferber olan polis ekipleri bu süre zarfından genç kızlar hakkında bir bilgiye ulaşamamıştı. Fakat dün gece, Denizli Çınar Meydanı'ndaki kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan bir görüntü kayıp 2 genç kızın Denizli’de olduğunu düşündürttü.

R.Ç.'nin annesi gelen haber üzerine Denizli’de ilgili kurumlara müracaat ederek kızının bulunması için yardım istedi. Anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlara da seslenerek kızını görenlerden polise gitmelerini talep etti.

Polis iki genç kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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