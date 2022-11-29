29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Genç komisere son görev

Gaziantep’te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Torun, memleketi Karacabey’de son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:13
Takip Et

Genç komisere son görev

Genç komisere son görev
+
Aa
-

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gökhan Torun için memleketi Karacabey’de cenaze töreni düzenlendi. Runguçpaşa Camii’nde öğle vakti Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazına; Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra siyasiler ve genç komiserin yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından genç komiserin naaşı Karacabey 1 No’lu Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.