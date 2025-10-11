18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Derince Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 31. dakikada Hasan Ege Akdoğan attı. İspanya'nın gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Alexis Ciria ile 51 ve 65. dakikalarda Antonio Fernandez kaydetti.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Gölcük Şehir Stadı'nda Portekiz ile oynayacak.