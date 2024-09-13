Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu

Kate Moss’un üvey kardeşi Lottie Moss, son dönemde adından sıkça söz ettiren Ozempic adlı diyabet ilacının kilo verme amacıyla kullanımının tehlikelerini gözler önüne serdi. 26 yaşındaki model, 12 Eylül Perşembe günü Dream On podcast'inde yaşadığı şok edici deneyimi ve bu sürecin kendisine neler yaşattığını anlattı.

Moss, birkaç ay önce kilo vermek için Ozempic’i denemeye karar verdiğini itiraf etti. "Kesinlikle yalan söylemeyeceğim; bir arkadaşım ilacı temin edebileceğini söyledi ve ben de denemeye karar verdim," diyen Moss, bu ilacın aslında büyük kilo problemleri yaşayan kişiler için tasarlandığını ancak kendisinin bu grubun dışında olduğunu belirtti. İlacı kullanma kararının ardından yaşadığı sağlık sorunları ise oldukça ciddi oldu. "İlacı bacağıma enjekte ettim çünkü midesine yapmaktan daha iyi hissettirdi. Ancak bu kararım, hayatımın en kötü kararı oldu," dedi.

Moss, ilacın etkilerini ağır şekilde hissettiğini ve iki hafta boyunca sürekli mide bulantısı, kusma ve genel olarak kendisini son derece hasta hissettiğini paylaştı. Sonuç olarak, hastaneye kaldırılan Moss, burada yanlış dozaj sonucu nöbet geçirdiğini ve bu deneyimin kendisini derinden etkilediğini vurguladı. "Bu, yaşadığım en korkunç şeydi," diyen Moss, bu tür ilaçların risklerini vurgulamak amacıyla deneyimlerini paylaştığını belirtti.

Lottie Moss, deneyimlerini anlatarak başkalarına bu tür yöntemlerden uzak durmalarını ve sağlıklı bir vücutla mutlu olmalarını önerdi. "Kilonuzla mutlu olun, sağlığınızı riske atmayın," diyerek, bu tür tehlikeli yollardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

LOTTİE MOSS KİMDİR?

Lottie Moss, moda dünyasının parlayan yeni yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşta adını duyuran Lottie, ünlü model Kate Moss’un kız kardeşi olarak bilinse de, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran bir isim. Moda dünyasında kendi özgün stilini yaratma yolunda hızlı bir yükseliş gösterdi.

Lottie, 1998 yılında Londra'da doğdu ve moda dünyasına adım atması, ağabeyinin etkisiyle başladı. Ancak Lottie’nin başarısı sadece ünlü bir aileye dayanmakla sınırlı değil. O, kendi yeteneği, zarafeti ve tarzıyla da öne çıkıyor. İlk defilesini 2014 yılında yaparak kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Lottie’nin zarif duruşu ve güçlü sahne varlığı, onu birçok markanın aranan yüzü haline getirdi.

Genç model, sadece podyumda değil, sosyal medya dünyasında da büyük bir etki yaratıyor. Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Lottie, modadan günlük yaşantısına kadar pek çok konuda ilgi çekici paylaşımlar yapıyor. Onun etkileyici tarzı, genç moda tutkunlarının ilham kaynağı oldu ve birçok marka için popüler bir isim haline geldi.

Lottie Moss’un başarısı sadece profesyonel alanda değil, kişisel yaşamında da kendini gösteriyor. Moda dünyasında kendine özgü bir ses bulmayı başaran Lottie, her fırsatta bireyselliğini ve özgünlüğünü ön planda tutuyor. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine de destek vererek, topluma katkıda bulunma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Kısacası, Lottie Moss, sadece ünlü bir ailenin çocuğu olmanın ötesinde, kendi yetenekleriyle ve kişiliğiyle moda dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Onun bu yolculuğu, genç yetenekler için bir ilham kaynağı ve gelecekte neler yapacağı merakla bekleniyor. Moda sahnesinde parlayan bu yıldızın, ilerleyen yıllarda nasıl bir etki yaratacağı şimdiden büyük bir heyecanla takip ediliyor.